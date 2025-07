Governo do Ceará anuncia blindagem de viaturas das polícias Militar e Civil

Como parte dos esforços para fortalecer o enfrentamento ao crime organizado, o Governo do Ceará vai iniciar o processo de blindagem das viaturas utilizadas pelas forças de segurança. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas nesta quarta-feira (30), em vídeo publicado nas redes sociais.





A medida abrangerá as polícias Militar (PMCE) e Civil (PCCE), com suas unidades especializadas e o policiamento ostensivo. Segundo o governador, a decisão vai oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da segurança. “Tomamos essa decisão de aderir a atas de licitações realizadas em outros estados para iniciarmos a aquisição de viaturas blindadas. Nosso objetivo é que toda a frota esteja blindada, proporcionando mais segurança no enfrentamento ao crime organizado. É uma medida importante de fortalecimento das forças de segurança”, afirmou Elmano.





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, elogiou a iniciativa, que representa reconhecimento e valorização dos profissionais. “A sua decisão é histórica e com muita sensibilidade de proteger aquele que jurou arriscar sua vida para proteger alguém. Ela demonstra um reconhecimento da sua gestão (governador Elmano), da importância de proteger estes profissionais que, enquanto todos dormem, estão indo enfrentar a criminalidade”, declarou.

O delegado-geral da PCCE, Márcio Gutiérrez comemorou a notícia. “Isso nos trará mais segurança e proteção para que a gente combata o crime organizado, busque capturar homicidas, trazendo mais segurança e proteção aos nossos policiais. Tenho certeza que isso irá impactar diretamente na execução dos nossos trabalhos”, destacou.





Já o coronel comandante-geral da PMCE, Sinval Sampaio, ressaltou que a tropa passará por treinamentos específicos para operar os novos veículos. “Este anúncio vai nos obrigar, e uma obrigação boa, a alterar o nosso treinamento. Nós que treinamos em viatura sem blindagem qualquer, teremos que passar por esse treinamento e em pouco tempo faremos isso, para nos adaptar a essa nova realidade que é: protegendo aquele que protege”, concluiu.





Dentro do programa Ceará Contra o Crime está o reforço também na frota das Forças de Segurança. De 2023 para cá, o Governo do Ceará já entregou 937 novas viaturas. O planejamento do Estado é chegar ao fim de 2026 com 1.515 novos veículos entregues.





(SSPDS/CE)