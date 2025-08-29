Em clínicas de saúde, descarte de substâncias e resíduos deve seguir normas apropriadas

Resíduos biológicos/compartimentados (seringas, cotonetes, materiais perfurocortantes, resíduos de pacientes): coletores específicos de resíduos médicos (declaração de resíduos hospitalares) em sacos vermelhos ou contêineres rígidos, depois encaminhados para a incineração ou tratamento autorizado.
Resíduos químicos (solventes, reagentes de laboratório): coletados em recipientes adequados e encaminhados a serviços de gestão de resíduos químicos licenciados; armazenar em área ventilada com identificação.
Resíduos perigosos (perfurocortantes, reagentes tóxicos): segregação, armazenamento seguro, transporte por empresa credenciada.
Resíduos infecciosos/biológicos não perigosos: descarte em sacos apropriados e encaminhar para tratamento/esterilização.
Medicamentos vencidos ou sobrantes: encaminhar a farmácia ou serviço autorizado de coleta de medicamentos, evitando descarte no lixo comum.
Resíduos químicos farmaceuticos (substâncias ativas, solventes): tratamento por empresa licenciada.
Boas práticas: Segregar resíduos na fonte (cores e tipos determinados pela legislação local).
Treinamento de equipe sobre descarte adequado.
Armazenamento temporário em local ventilado e com controle de acesso.
Registro de descarte e destinação final junto à gestão ambiental do estabelecimento.
Verifique normas locais (Conama, ANVISA no Brasil; diretrizes estaduais e municipais) para procedimentos específicos.
