Em clínicas de saúde, descarte de substâncias e resíduos deve seguir normas apropriadas

Resíduos biológicos/compartimentados (seringas, cotonetes, materiais perfurocortantes, resíduos de pacientes): coletores específicos de resíduos médicos (declaração de resíduos hospitalares) em sacos vermelhos ou contêineres rígidos, depois encaminhados para a incineração ou tratamento autorizado.





Resíduos químicos (solventes, reagentes de laboratório): coletados em recipientes adequados e encaminhados a serviços de gestão de resíduos químicos licenciados; armazenar em área ventilada com identificação.





Resíduos perigosos (perfurocortantes, reagentes tóxicos): segregação, armazenamento seguro, transporte por empresa credenciada.





Resíduos infecciosos/biológicos não perigosos: descarte em sacos apropriados e encaminhar para tratamento/esterilização.





Medicamentos vencidos ou sobrantes: encaminhar a farmácia ou serviço autorizado de coleta de medicamentos, evitando descarte no lixo comum.

Resíduos químicos farmaceuticos (substâncias ativas, solventes): tratamento por empresa licenciada.





Boas práticas: Segregar resíduos na fonte (cores e tipos determinados pela legislação local).





Treinamento de equipe sobre descarte adequado.





Armazenamento temporário em local ventilado e com controle de acesso.





Registro de descarte e destinação final junto à gestão ambiental do estabelecimento.





Verifique normas locais (Conama, ANVISA no Brasil; diretrizes estaduais e municipais) para procedimentos específicos.