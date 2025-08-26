CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Flamengo vence Vitória por 8 a 0 e aplica maior goleada histórica do Brasileirão

O Vitória sofreu uma goleada histórica ao perder por 8 a 0 para o Flamengo, neste domingo (25), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Os gols da partida foram marcados por Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique, resultando na maior goleada registrada no confronto entre as duas equipes. Com o resultado, o Flamengo segue líder do campeonato, enquanto o Vitória permanece na 17ª colocação. O próximo desafio do Vitória será contra o Atlético Mineiro, e o Flamengo enfrenta o Juventude.

