GOVERNO LULA PROPÕE SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 1.631 PARA 2026, MAS REAJUSTE TÍMIDO DE 2,5% DECEPCIONA

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, enviado pelo governo Lula ao Congresso, propõe um salário mínimo de R$ 1.631, um aumento de apenas 8% em relação aos R$ 1.509 de 2025, com ganho real limitado a 2,5% acima da inflação. Apesar da promessa de campanha de fortalecer o poder de compra das famílias, o reajuste é considerado insuficiente por críticos, especialmente diante da inflação acumulada de 5,23% até julho de 2025, que já pressiona o custo de vida. A política de valorização do salário mínimo, que combina o INPC e o crescimento do PIB de dois anos anteriores, parece não acompanhar a alta dos preços, frustrando expectativas de trabalhadores que aguardavam um incremento mais robusto.





O governo Lula enfrenta críticas por não priorizar um aumento mais significativo, enquanto gasta bilhões em programas sociais e investimentos que, segundo opositores, não entregam resultados proporcionais. O teto de 2,5% para o ganho real, estabelecido no arcabouço fiscal, é visto como uma limitação que compromete a promessa de distribuição de renda, especialmente em um cenário econômico onde a inflação segue acima da meta de 3%. A tramitação do PLOA no Congresso, que ainda pode alterar o valor, será um teste para a popularidade do governo, que já enfrenta cobranças por não cumprir integralmente suas promessas de campanha.





