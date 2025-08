Moraes proíbe Bolsonaro de usar celular e receber visitas

Até os filhos do ex-presidente terão que pedir permissão para visitá-lo.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs novas restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4), além da prisão domiciliar. Bolsonaro agora está proibido de usar telefone celular e de receber visitas sem autorização do STF.





A decisão estabelece que apenas os advogados e as pessoas que moram com o ex-presidente, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha do casal, podem ter contato com ele. Assim, até mesmo os outros quatro filhos do presidente terão que solicitar autorização de Moraes para visitá-lo e as visitas autorizadas não poderão usar celular, tirar fotos ou gravar vídeos.





Essas medidas se somam às cautelares já impostas no mês passado, como a proibição de usar redes sociais, de se aproximar de embaixadas e consulados estrangeiros e de manter contato com embaixadores ou investigados nas ações da chamada trama golpista.





Segundo Moraes, as restrições são necessárias porque Bolsonaro teria descumprido decisões anteriores, inclusive por meio de terceiros que publicaram conteúdo nas redes sociais. Ele também determinou o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento de todos os celulares da residência.





(Pleno News)