POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO E DROGAS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (8), um homem, de 31 anos, pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e por integrar grupo criminoso. A captura aconteceu em Sobral, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). O suspeito já respondia por desacato, resistência e receptação.





Com o suspeito foram apreendidos uma pistola, 1,066 kg de skunk, 806 gramas de cocaína, 28 gramas de haxixe, 12 comprimidos de ecstasy, três balanças, embalagens personalizadas, 52 munições, uma bandoleira, 99 comprimidos ansiolíticos e três aparelhos celulares.





A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas do Interior Norte (Draco Norte), em parceria com o Departamento de Inteligência Policial (DIP) e equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral.





Esta já é a 31ª prisão realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas do Interior Norte, desde sua criação, que ocorreu em abril deste ano.