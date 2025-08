PRF apreende 103 kg de ouro avaliados em R$ 61 milhões em RR

Apreensão recorde foi feita em Boa Vista; ouro seria levado para a Venezuela.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 103 kg de ouro avaliados em R$ 61 milhões durante abordagem na BR-401, em Boa Vista, capital de Roraima, nesta segunda-feira (4). O motorista da caminhonete foi preso.





O Que Aconteceu





Maior apreensão de ouro pela PRF no Brasil: A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que a apreensão de 103 kg de ouro, feita em Boa Vista, Roraima, é a maior da história da corporação. O material foi encontrado em uma caminhonete Hilux durante fiscalização de rotina na BR-401.





Barra de ouro avaliada em R$ 61 milhões: O minério estava dividido em dezenas de barras, escondidas em compartimentos do veículo. Pela cotação oficial do Banco Central, o ouro é avaliado em R$ 61 milhões.





Família no veículo e documentação suspeita: O veículo era conduzido por um homem de 30 anos, que estava com a esposa e um bebê de nove meses. A documentação apresentou inconsistências, o que levou os agentes da PRF a realizarem uma inspeção minuciosa no interior do carro.





Ouro escondido no painel do veículo: A equipe identificou alterações visuais nos compartimentos do veículo e localizou o ouro escondido no painel e em outras partes internas da Hilux. Segundo a PRF, o motorista disse que trabalha com grandes obras na construção civil.





Destino seria Venezuela ou Guiana: Há suspeitas de que o ouro tenha saído de Rondônia e seria levado para países vizinhos, como Venezuela ou Guiana, por rotas que cortam a fronteira de Roraima. A Casa de Governo, que combate o garimpo ilegal, acompanha a investigação. O caso foi encaminhado à Polícia Federal.





Via portal Pi24h