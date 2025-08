VÍDEO: Embriagado, homem “invade” corrida de rua e ganha medalha de primeiro lugar

Um homem identificado como Isaac viralizou nas redes sociais após participar de uma corrida de rua de 8km na cidade de Garrafão do Norte, no interior do Pará. O que chamou a atenção, no entanto, foi que ele estava embriagado, de chinelo e sem qualquer preparação, mas ainda assim completou a prova na frente de diversos corredores profissionais.





As imagens mostram Isaac largando com confiança e arrancando risadas do público pela forma despreocupada como encarou a competição.





Apesar da empolgação inicial com a possibilidade de ele ter vencido a prova, a organização do evento esclareceu que Isaac não chegou em primeiro lugar nem foi ao pódio, mas realmente completou os 8km e cruzou a linha de chegada à frente de muitos corredores.





A repercussão positiva levou moradores da região a se mobilizarem para ajudar o novo “atleta da resenha”, com doações de tênis, roupas esportivas e incentivo para que ele invista no esporte como um novo caminho de vida. Com informações de Bnews.