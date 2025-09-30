ATENÇÃO! 170 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (30) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Administrador de compras 01
Agente de vendas de serviços 01
Assessor de microcrédito 01
Assistente de vendas 01
Auxiliar de cozinha 04
Auxiliar de limpeza 05
Auxiliar de manutenção predial 02
Babá 01
Barman 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 32
Costureira de máquina reta 02
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Cronoanalista 01
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 03
Estoquista 01
Farmacêutico 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 02
Garçom de bar 01
Impressor serigráfico 03
Operador de caixa 02
Operador de empilhadeira 01
Operador de máquinas de construção civil e mineração 01
Papeleiro (comércio varejista) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Pizzaiolo 01
Químico de laboratório de controle 01
Representante comercial autônomo 02
Servente de obras 04
Soldador 04
Supervisor comercial 02
Supervisor de vendas comercial 05
Técnico em saúde bucal 02
Técnico químico 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 05
Vendedor porta a porta 01
Vendedor pracista 01
Total 113
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar de limpeza 04
Auxiliar de linha de produção 01
Operador de vendas (lojas) 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 57
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria