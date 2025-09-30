CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 30 de setembro de 2025

ATENÇÃO! 170 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (30) EM SOBRAL

terça-feira, setembro 30, 2025  Nenhum comentário



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Administrador de compras 01

Agente de vendas de serviços 01

Assessor de microcrédito 01

Assistente de vendas 01

Auxiliar de cozinha 04

Auxiliar de limpeza 05

Auxiliar de manutenção predial 02

Babá 01

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 32

Costureira de máquina reta 02

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Cronoanalista 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 03

Estoquista 01

Farmacêutico 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 02

Garçom de bar 01

Impressor serigráfico 03

Operador de caixa 02

Operador de empilhadeira 01

Operador de máquinas de construção civil e mineração 01

Papeleiro (comércio varejista) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Pizzaiolo 01

Químico de laboratório de controle 01

Representante comercial autônomo 02

Servente de obras 04

Soldador 04

Supervisor comercial 02

Supervisor de vendas comercial 05

Técnico em saúde bucal 02

Técnico químico 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 05

Vendedor porta a porta 01

Vendedor pracista 01

Total 113



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar de limpeza 04

Auxiliar de linha de produção 01

Operador de vendas (lojas) 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 57

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 