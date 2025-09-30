Mulher é morta a tiros em Taperuaba, distrito de Sobral

O município de Sobral registrou mais um caso de homic1dio na madrugada desta terça-feira, 30 de setembro de 2025. A vítima, identificada como Claudiana Lira Alves, de 35 anos, foi ass4ssinada a tiros em sua residência, localizada no Distrito de Taperuaba, a cerca de 70 km da sede do município.





Segundo informações preliminares, criminosos invadiram a casa da vítima e efetuaram diversos disparos. Claudiana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até o momento, a Polícia não identificou os autores do crime nem a motivação.





A Polícia Civil de Sobral informou que instaurará inquérito para investigar o caso e responsabilizar os envolvidos.





Esse é mais um homicídio registrado no Distrito de Taperuaba, que tem vivido momentos de tensão. A crescente onda de violência na região tem causado medo e insegurança entre os moradores.





Sobral registra 86 homicídios dolosos no corrente ano!