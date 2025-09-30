CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


terça-feira, 30 de setembro de 2025

PCO convoca ato para comemorar at4que do H4m4s contra Israel

O Partido da Causa Operária (PCO) realizará no 7 de outubro um ato para marcar os dois anos do ataque terrorista do Hamas contra Israel, ocorrido em 2023. O evento está previsto para começar às 19h no Lago do Arouche, em São Paulo.

Em convocação publicada nas redes sociais, o partido chamou a data de “um dos mais gloriosos dias da história da humanidade” e afirmou que pretende homenagear os “mártires” e apoiar aqueles que “não desistem de lutar”.

O crime ocorreu em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou a chamada Operação Dilúvio de al-Aqsa. Militantes dispararam milhares de foguetes contra cidades israelenses e invadiram comunidades por terra, mar e ar.

O episódio deixou mais de 1.200 mortos, a maioria civis, além de cerca de 250 pessoas sequestradas. Houve relatos de massacres, violência sexual e ataques em um festival de música. O governo israelense classificou a ação como o dia mais sangrento de sua história desde 1948.

Após a ofensiva, Israel declarou guerra ao Hamas e iniciou uma operação militar na Faixa de Gaza. Desde então, o conflito segue com milhares de mortos e uma grave crise humanitária.
