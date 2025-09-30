CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


URGENTE - GOVERNO DEIXA BEBÊS sem cirurgiões: risco de colapso na saúde do Ceará

terça-feira, setembro 30, 2025

A partir desta quarta-feira (1º/10), a unidade neonatal do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), maior hospital terciário do Ceará, ficará sem cobertura de cirurgiões pediátricos da Cooperativa de Pediatras, já que o contrato com o Estado ainda não foi renovado. Com isso, a maioria dos plantões ficará descoberta, impedindo a realização de cirurgias eletivas e de urgência. A orientação é transferir os casos de emergência, embora muitos pacientes sejam tão graves que não suportam o deslocamento; já as cirurgias eletivas devem ser encaminhadas ao Hospital Albert Sabin, que opera em superlotação e acumula centenas de crianças na fila de espera. Gestantes com previsão de bebês que precisarão de cirurgia também deverão ser redirecionadas para a Maternidade Escola ou para o Hospital César Cals, ambos igualmente sobrecarregados. A situação coloca em risco a vida de centenas de recém-nascidos e tende a se agravar, pois o serviço de cirurgia pediátrica do Albert Sabin também corre risco de paralisação a partir de 21/10, pela mesma falta de renovação contratual pela Sesa.

Fonte: Blog César Wagner

