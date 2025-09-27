Homem morre em grave acidente na entrada do distrito de Jordão, em Sobral

Foi identificado como Domingos José Siqueira Bessa, servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sobral, o homem que morreu em um grave acidente ocorrido no início da noite deste sábado (27), na entrada da rodovia que dá acesso ao distrito de Jordão, em Sobral.





O acidente envolveu um Fiat Palio branco e um Jeep. Com o impacto da colisão, Domingos ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate.





A Polícia Militar isolou a área e a Guarda Civil Municipal deu apoio na organização do trânsito. A Perícia Forense também esteve no local para realizar os procedimentos técnicos e providenciar a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral. Com Fnews