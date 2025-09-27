CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 27 de setembro de 2025

Homem morre em grave acidente na entrada do distrito de Jordão, em Sobral

sábado, setembro 27, 2025

Foi identificado como Domingos José Siqueira Bessa, servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sobral, o homem que morreu em um grave acidente ocorrido no início da noite deste sábado (27), na entrada da rodovia que dá acesso ao distrito de Jordão, em Sobral.

O acidente envolveu um Fiat Palio branco e um Jeep. Com o impacto da colisão, Domingos ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate.

A Polícia Militar isolou a área e a Guarda Civil Municipal deu apoio na organização do trânsito. A Perícia Forense também esteve no local para realizar os procedimentos técnicos e providenciar a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral. Com Fnews

