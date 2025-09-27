FIM DOS TEMPOS: jovem mata a própria irmã de apenas 25 anos com facadas no pescoço em SC

Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas durante a madrugada deste sábado (27) em Faxinal dos Guedes, no Oeste catarinense. O crime ocorreu por volta de 0h30, no bairro Ervaltal, após uma discussão entre irmãs.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por golpes de faca no pescoço e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).





A autora, de 25 anos, irmã da vítima, confessou o crime e relatou que agiu após ter sido ameaçada de morte pela irmã durante a briga. Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil.





O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Civil assumiu a investigação para apurar as circunstâncias do homicídio.





Jornal Razão