sábado, 27 de setembro de 2025

FIM DOS TEMPOS: jovem mata a própria irmã de apenas 25 anos com facadas no pescoço em SC

sábado, setembro 27, 2025

Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas durante a madrugada deste sábado (27) em Faxinal dos Guedes, no Oeste catarinense. O crime ocorreu por volta de 0h30, no bairro Ervaltal, após uma discussão entre irmãs.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por golpes de faca no pescoço e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A autora, de 25 anos, irmã da vítima, confessou o crime e relatou que agiu após ter sido ameaçada de morte pela irmã durante a briga. Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Civil assumiu a investigação para apurar as circunstâncias do homicídio.

Jornal Razão

