Drogas enviadas por f@cção carioca para o Ceará são apreendidas no Genibaú

A droga foi enviada pelos líderes da facção Comando Vermelho, do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar, através do Comando Tático Motorizado (Cotam) apreendeu 204 quilos de maconha e 3,2 quilos de haxixe no bairro Genibaú, em Fortaleza na tarde deste domingo (28).





Segundo informações preliminares, a droga teria sido enviada pelos líderes da facção Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, para Fortaleza. Os entorpecentes foram encontrados em mais de 10 malas. Um Casal que fazia a segurança dos entorpecentes foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a droga, para Delegacia de Narcóticos. Eneas Francilario dos Santos Félix Filho e Diéssica Raiane Vasconcelos Lima foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.





A apreensão acontece em meio a um clima tenso. Na última semana, Edmilson Marques de Oliveira, conhecido como 'Cria' ou 'Di Ferro', apontado como chefe do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, foi morto, durante operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). Contra ele, havia três mandados de prisão. Ele foi responsável por anunciar a união do TCP com as facções cearenses Guardiões do Estado (GDE) e Massa, prometendo ações conjuntas contra a facção rival, Comando Vermelho (CV).





Via portal CN7