URGENTE! Jair Bolsonaro enfrenta grave crise de saúde, incluindo vômitos; médico corre pra sua casa

Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, se manifestou na noite desta segunda-feira (29/9) sobre uma emergência envolvendo o estado de saúde do ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro enfrenta uma crise de soluços acompanhada de episódios intensos de vômito, o que motivou a família a avaliar a necessidade de uma nova internação hospitalar. A situação é acompanhada de perto pela esposa Michelle e pelo médico, que já está a caminho da residência para avaliar o quadro.





