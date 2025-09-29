CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 29 de setembro de 2025

URGENTE! Jair Bolsonaro enfrenta grave crise de saúde, incluindo vômitos; médico corre pra sua casa

segunda-feira, setembro 29, 2025  Nenhum comentário

Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, se manifestou na noite desta segunda-feira (29/9) sobre uma emergência envolvendo o estado de saúde do ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro enfrenta uma crise de soluços acompanhada de episódios intensos de vômito, o que motivou a família a avaliar a necessidade de uma nova internação hospitalar. A situação é acompanhada de perto pela esposa Michelle e pelo médico, que já está a caminho da residência para avaliar o quadro.

EM ATUALIZAÇÃO

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 