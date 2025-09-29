BALA, SANGUE E MORTE EM MUCAMBO/CE!

Na noite desta segunda-feira (29), um bar localizado no município de Mucambo, interior do Ceará, foi palco de terror que resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas. As informações são preliminares e foram confirmadas por fontes policiais.





De acordo com testemunhas, homens armados invadiram o estabelecimento (bar) e efetuaram diversos disparos. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e rapidamente se dirigiram ao local da ocorrência. A área foi isolada para a realização dos primeiros levantamentos periciais.





Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque. Os suspeitos fugiram em rumo ignorado logo após a ação criminosa.





A Polícia Civil do Ceará já iniciou as investigações e trabalha para identificar os autores do crime, bem como esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados oficialmente.





O caso segue sob apuração. Mais informações a qualquer momento.