No m0tel, casal ouve gemidos debaixo da banheira e descoberta é apavorante

Um caso inusitado foi registrado em Porto Velho, Rondônia, neste fim de semana. Um casal acionou a polícia após ouvir barulhos suspeitos vindos da banheira do quarto de um motel. Ao verificarem a situação, encontraram um homem escondido no local.





De acordo com a ocorrência, o suspeito, um estrangeiro, tinha a intenção de furtar os pertences das vítimas. No entanto, ao permanecer escondido, acabou ficando sem ar e pediu socorro ao próprio casal que pretendia assaltar.





A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do homem, que foi encaminhado à delegacia para as devidas providências legais.





FONTE: Luiz Bacci Notícias