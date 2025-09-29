CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


segunda-feira, 29 de setembro de 2025

No m0tel, casal ouve gemidos debaixo da banheira e descoberta é apavorante

segunda-feira, setembro 29, 2025

Um caso inusitado foi registrado em Porto Velho, Rondônia, neste fim de semana. Um casal acionou a polícia após ouvir barulhos suspeitos vindos da banheira do quarto de um motel. Ao verificarem a situação, encontraram um homem escondido no local.

De acordo com a ocorrência, o suspeito, um estrangeiro, tinha a intenção de furtar os pertences das vítimas. No entanto, ao permanecer escondido, acabou ficando sem ar e pediu socorro ao próprio casal que pretendia assaltar.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do homem, que foi encaminhado à delegacia para as devidas providências legais.

FONTE: Luiz Bacci Notícias

