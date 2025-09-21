CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Cândida Figueiredo será a candidata a prefeita pelo União Brasil, no lugar de Tomás

domingo, setembro 21, 2025

O que, até então, confirmaria a candidatura do ex-prefeito pelo MDB, ele sai de cena e quem entrará na disputa e será homologada como candidata é a sua esposa.

A poucas horas de acontecer a convenção na CFR Academia, o grupo de Tomás Figueiredo faz uma grande reviravolta e mexe significativamente no tabuleiro político de Santa Quitéria. O que, até então, confirmaria a candidatura do ex-prefeito pelo MDB, ele sai de cena e quem entrará na disputa e será homologada como candidata é a sua esposa, a ex-deputada estadual e ex-primeira-dama Cândida Figueiredo, que é presidente do União Brasil.

A informação foi publicada agora a pouco pelo jornalista Donizete Arruda, que confirmou ainda isso ter sido acordado pelo deputado federal Moses Rodrigues.

Ontem à noite, durante um evento da Prefeitura de Sobral no distrito de Jaibaras, Cândida estava ao palco e foi apresentada pelas autoridades como pré-candidata. Seu nome, inclusive, já vinha sendo ventilado na possibilidade de ser a vice do seu esposo.

Via portal A Voz Sta Quitéria

