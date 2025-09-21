Vereador diz que vai processar UFPE por vagas para o MST

Thiago Medina questiona a legalidade da iniciativa.

O vereador do Recife Thiago Medina (PL) denunciou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por reservar 80 vagas do curso de Medicina, no campus de Caruaru, exclusivamente para membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ele alega que a decisão viola o princípio da isonomia, que assegura igualdade de acesso a todos.





A medida da UFPE, segundo a denúncia, privilegia o MST, movimento que busca financiar assentamentos em diversas regiões do país. A reserva de vagas seria uma forma de beneficiar apenas um grupo específico, limitando o acesso de outros candidatos.





Medina questiona a legalidade da iniciativa e pede providências para garantir a equidade no processo seletivo. A denúncia tem gerado debate sobre os critérios adotados pela universidade e a imparcialidade no uso de recursos públicos.





Fonte: Diário do Poder





Irei processar a UFPE pela criação de turma exclusiva destinada ao MST. O ensino superior público deve ser universal, jamais utilizado para beneficiar aliados políticos.



É a cara da esquerda: desvalorizar o mérito e esforço de milhões de estudantes que se sacrificam para… — Thiago Medina (@thiagomedinamd) September 20, 2025