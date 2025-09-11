Condenação de Bolsonaro por suposto plano de golpe repercute na imprensa mundial

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (11) por cinco crimes. O voto decisivo foi da ministra Cármen Lúcia.





Bolsonaro e outros sete réus foram considerados culpados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União (com exceção de Ramagem) e deterioração de patrimônio tombado (também com exceção de Ramagem).





O jornal The Guardian, do Reino Unido, destacou que o ex-presidente pode pegar pena de "décadas de prisão" por "tentar se agarrar ao poder à força após perder a eleição de 2022".





O El País, da Espanha, afirmou que o Brasil dá um "passo decisivo contra a impunidade" com a decisão do STF.





O La Nación, da Argentina, pontuou que a Corte formou maioria pela condenação de Bolsonaro pelo plano de golpe e chamou atenção para uma frase de Cármen Lúcia, na qual ela afirmou que "a lei deve ser aplicada igualmente para todos".





A BBC, do Reino Unido, ressaltou que os juízes da Primeira Turma do STF concluíram que "embora o plano não tenha conseguido apoio militar suficiente para prosseguir, ele culminou na invasão de prédios do governo pelos apoiadores de Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023".





O Todo Notícias, da Argentina, repercutiu a decisão e reproduziu falas da ministra, que ressaltou que há um "acervo enorme" de provas para condenação dos réus.





A Al Jazeera, do Catar, abriu um feed com atualizações ao vivo do julgamento, noticiando tanto a condenação quanto os próximos passos e as reações.









O que acontece agora?





O ministro Cristiano Zanin continua proferindo seu voto, mas não há mais como reverter a condenação dos réus na Primeira Turma.





Haverá uma sessão nesta sexta-feira (12) para discussão dos tempos das penas para cada um dos condenados.





