FBI divulga imagens de suspeito de matar Charlie Kirk

O influenciador cristão foi morto enquanto palestrava em universidade de Utah.

O FBI divulgou nesta quinta-feira (11), em Salt Lake City, fotos do homem suspeito de matar o ativista conservador Charlie Kirk durante um evento na Universidade Utah Valley nesta quarta (10). O influenciador cristão foi atingido por um disparo no pescoço enquanto falava no campus.





As imagens mostram um homem branco usando calça, moletom e boné escuros, além de óculos de Sol. O moletom traz a figura de uma bandeira dos Estados Unidos com uma águia. O órgão pediu a ajuda da população para identificar o suspeito.





O FBI atua em conjunto com o Departamento de Segurança Pública de Utah na investigação. Os agentes afirmaram que o atirador disparou de um telhado a cerca de 180 metros do palco onde Kirk estava. O rifle de precisão, que seria a arma do crime, foi encontrado em uma área de mata próxima.





O jornal New York Post publicou uma foto do equipamento, que mostra um rifle de caça com mira telescópica. Já vídeos que circulam nas redes sociais registraram a movimentação de uma silhueta correndo sobre um prédio do campus segundos após o tiro.





As autoridades classificaram a busca pelo suspeito como uma “caçada” e reforçaram que qualquer informação do público pode ajudar a identificar o responsável pelo ataque.





(Pleno News)