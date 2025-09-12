Esquerdista que ameaçava matar Nikolas "a tiros" foi preso no Espírito Santo

Adalto tem feito ataques contra o deputado nas redes sociais.

Foi preso nesta quinta-feira (11) no Esírito Santo o estudante esquerdista Adalto Gaigher, após ameaçar assassinar o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) a tiros, em uma prática que vinha ocorrendo desde 2023. Nikolas visitou hoje o Estado acompanhado de escolta armada.





O ativista de esquerda chegou a conclamar em um post: “Alguém mata esse cara namoral”. Nikolas respondeu ao destacar: “Desde 2023 desejando minha morte”.





Na rede social X, antigo Twitter, Adalto Gaigher comentou: “Nikolas eu vou te matar a tiros”.





Adalto é estudante de Ciências Biológicas e chegou a se retratar sobre o ocorrido:





“Gostaria de me desculpar pelo comentário totalmente inadequado e infeliz que postei ontem. Nikolas Ferreira, minhas sinceras desculpas. Foi um comentário desmedido, em um momento de euforia, sendo certo que a nossa divergência política, ou qualquer divergência, seja no campo”, escreveu.





Nikolas respondeu que não aceita as desculpas ao apontar que Adalto só está se retratando pelo alcance do caso:





“Você só está falando isso porque a postagem viralizou. Não aceito desculpa alguma e não recuarei um milímetro em mover todas as ações cabíveis contra a sua atitude”.





O parlamentar também destacou:





“Já não é a primeira vez. O que mostra que não houve nenhum arrependimento, somente o medo das consequências. Enfrente-as agora.”





