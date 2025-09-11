Menino de 12 anos luta pela vida após se engasgar com pipoca

Menino de 12 anos de Massaranduba segue internado em estado grave após engasgar com pipoca. Família pede orações pela recuperação.





Um episódio inesperado mobilizou a comunidade de Massaranduba nesta semana. O pequeno Matheus Eduardo da Costa, de apenas 12 anos, continua em estado grave após sofrer um engasgo enquanto comia pipoca na noite de terça-feira (9).





Segundo informações da família, o menino teria ficado sem conseguir respirar, entrando em desespero. Ao ouvir os gritos da mãe, um vizinho correu para ajudar e levou Matheus imediatamente ao Pronto-Atendimento do Hospital de Massaranduba.





No local, a equipe médica constatou que ele estava em parada cardiorrespiratória. Após manobras de reanimação, os profissionais conseguiram reverter o quadro. Logo em seguida, o garoto foi transferido para o Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul, onde permanece na UTI desde a madrugada de quarta-feira (10).





Na tarde desta quinta-feira (11), o estado de saúde ainda inspira cuidados. A família pede orações e demonstrações de apoio da comunidade para que Matheus possa se recuperar.





Via Jornal Razão