FILHO DE LEWANDOWSKI na mira da CPMI do INSS por suposta blindagem em fraude bilionária

Enrique Lewandowski atuou na defesa de entidades acusadas de desviar R$ 730 milhões.

O advogado Enrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, foi citado em requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF) para ser convocado na CPMI do INSS, sob suspeita de conflito de interesses e possível tráfico de influência. Ele foi contratado para defender duas entidades apontadas pela AGU como de fachada — Ambec e Cebap — acusadas de desviar R$ 730 milhões de aposentados e pensionistas, pouco antes da Operação Sem Desconto, a maior já realizada pela PF contra fraudes previdenciárias. O contrato previa atuação junto a órgãos federais ligados ao ministério comandado por seu pai, o que, para Izalci, reforça suspeitas de blindagem político-jurídica; já a pasta nega qualquer interferência, enquanto as entidades não se manifestaram.





Via portal César Wagner