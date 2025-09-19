Detran alerta: nova lei de trânsito define idade máxima para dirigir e preocupa motoristas com CNH

Ter uma CNH e poder dirigir é um dos grandes benefícios que os brasileiros podem ter, nas longas distâncias do país. Assim, o Detran alerta sobre a questão das idades permitidas para conduzir um veículo.





Lembrando que no Brasil somente quem completa 18 anos de idade e sabe ler e escrever pode ter a possibilidade de tirar o documento.





O Código de Trânsito Brasileiro não estabelece uma idade máxima para dirigir, portanto pessoas de 80+ podem conduzir um veículo.





Porém, as questões físicas e psicológicas podem fazer com que os condutores fiquem impedidos de dirigir, independentemente da idade.





Portanto na hora da renovação não se preocupe com a questão da idade, mas sim com suas condições físicas e mentais.





Algumas doenças como Parkinson, problemas que causam confusão mental, problemas na coordenação motora, e de visão são as que podem impedir a renovação.





A única coisa que realmente muda por conta da idade é o prazo de validade da CNH, que altera para quem tem 50+ e também aos 70+.









Lei em vigor da renovação da CNH





Desde 2020 está estabelecido uma nova forma de renovar a CNH, que varia de acordo com a idade do motorista. Quanto mais velho, menos validade tem o documento.





Caso a pessoa tenha menos de 50 anos, renovava a cada 10 anos. Dos 50 até os 69, é de cinco em cinco anos.





Porém, acima dos 70 anos, reduziram para de 3 em 3 anos. Portanto os idosos precisam arcar mais vezes com a renovação do que os jovens.





Esse foi um dos motivos que levaram a pensar nessa gratuidade para os idosos que querem renovar a carteira de motorista. Mas esta ainda é uma possibilidade que estão analisando para um futuro próximo.









A importância da CNH renovada



