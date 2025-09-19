EUA apreendem mais de 30 toneladas de cocaína no Pacífico

Operação resulta em prisões e reforça ofensiva antidrogas; Maduro denuncia "agressão militar" dos EUA.

O governo dos Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (18) a apreensão de 34 toneladas de cocaína e a prisão de 59 suspeitos desde o início de agosto, durante a Operação Pacific Viper, realizada no Oceano Pacífico Oriental.





A ação é parte de uma ofensiva contra o narcotráfico na região, com foco em rotas originadas na América do Sul.





O Departamento de Segurança Interna dos EUA publicou imagens da Guarda Costeira abordando uma embarcação suspeita, destacando o combate ao narcoterrorismo e o desmantelamento de cartéis internacionais.





Segundo o governo, mais de 20 abordagens ocorreram desde 08 de agosto, com média de 800 kg de drogas apreendidas por dia.





Paralelamente, os EUA intensificaram a presença militar no Mar do Caribe, com oito navios de guerra próximos à costa da Venezuela. Trump acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de comandar um cartel de drogas, e promete usar “toda a força” para combatê-lo.





Em resposta, Maduro classificou as ações como agressão militar e convocou reservistas, milicianos e jovens alistados para treinamentos de tiro.





Nesta quarta-feira (17), o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, anunciou o início dos exercícios militares “Caribe Soberano 200”, realizados na ilha La Orchila.





Maduro nega qualquer negociação com Washington e acusa os EUA de promoverem uma escalada bélica disfarçada de combate ao narcotráfico.





“Eles não estão lutando pela paz. Usam mentiras como desculpa para justificar um ataque criminoso contra a Venezuela”, declarou.





(Diário do Poder)