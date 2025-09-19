Após 4 derrotas, Ciro diz que não se candidatará à Presidência

O ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que não voltará a se candidatar à Presidência da República, pois não quer mais “importunar os eleitores”.





– Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores – disse em entrevista à rádio Itatiaia nesta quinta-feira (18), após palestra em evento universitário na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.





Ciro concorreu à quarta eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).





Em 1998 e em 2002, pelo PPS, chegou a 10,9% e 11,9% dos votos. Em 2018, com o PDT, alcançou 12,4% do eleitorado. Ciro também foi governador do Ceará de 1991 a 1994 e ministro nos governos Itamar Franco e Lula.





Questionado sobre o cenário eleitoral de 2026, o pedetista avalia não haver ninguém com capacidade para resolver os problemas do país.





– Cada vez que me candidatei, eu tinha capacidade, sabia que dava conta de resolver o problema. Hoje, tenho dúvidas se alguém tem capacidade de resolver o tamanho do abacaxi que essa maluquice de Lula e Bolsonaro produziu no país – afirmou.





Aliados do pedetista o aconselharam a aproveitar o “bate cabeça” entre governadores da direita para se lançar como o candidato antiLula ao Palácio do Planalto no próximo ano.





Mas a recusa para disputar novamente a vaga já vem de anos atrás. Em dezembro de 2023, o ex-presidenciável afirmou que não desistiu, mas foi “desistido”, e que “dificilmente” voltaria a se candidatar à Presidência.





– Eu vou seguir lutando, mas disputar eleição não quero mais não – ponderou, em entrevista à GloboNews.





Ciro tem sido sondado pelo PSDB e pelo União Brasil, mas, até o momento, não sinalizou mudança para nenhum desses partidos.





*AE