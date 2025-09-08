Forças de segurança capturam mais de 500 suspeitos de violência contra mulher no Ceará

Foi registrado um aumento de 52% em relação ao mesmo período de 2024.

A operação Shamar, voltada ao combate à violência contra a mulher, contabilizou 501 prisões no Ceará entre os dias 1º de agosto e 4 de setembro, um aumento de 52% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 330 capturas. Ao todo, 402 pessoas foram presas em flagrante e 99 tiveram mandados de prisão cumpridos, incluindo suspeitos de feminicídio, violência doméstica, estupro, ameaça, importunação sexual e descumprimento de medidas protetivas. As ações se estenderam a mais de 110 municípios, com alvos localizados em bairros de Fortaleza como Meireles, Messejana, Barra do Ceará e Pirambu, além de áreas da Região Metropolitana (RMF) e do interior.





Além das prisões, a operação também resultou na apreensão de 50 armas — entre pistolas, revólveres, espingardas, armas brancas, uma metralhadora e um fuzil — e 200 munições. Outro ponto de destaque foi a coleta de DNA de 596 alvos em unidades prisionais do Cariri, fortalecendo a base de dados criminais do Estado.





Em paralelo às ações repressivas, equipes da Polícia Civil (PCCE) e da Polícia Militar (PMCE) realizaram palestras e campanhas de conscientização sobre violência doméstica, atingindo cerca de 100 mil pessoas em diferentes regiões do Ceará. As atividades buscaram incentivar denúncias, esclarecer sobre os tipos de violência e fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas, reforçando o acompanhamento das vítimas.





A operação, coordenada nacionalmente pela Senasp/MJSP e executada no Ceará pela SSPDS com apoio da PMCE e PCCE, marca um avanço na integração entre ações preventivas e repressivas no combate à violência contra a mulher.





Fonte: Portal Cn7