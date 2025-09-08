Moraes pede sessões extras no STF para julgamento de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes solicitou ao presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, a inclusão de sessões extras no julgamento do chamado “núcleo crucial” da suposta trama golpista que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus. A solicitação acrescenta o dia 11 de setembro ao calendário já definido.





O julgamento, iniciado em 2 de setembro, contava com três dias previstos de análise — 9, 10 e 12 deste mês, no período da manhã, além de sessões extraordinárias nos dias 9 e 12 à tarde. Com o pedido de Moraes, haverá também deliberação no dia 11, ampliando o espaço para que os ministros apresentem seus votos.





Entre os acusados estão o ex-ministro Walter Braga Netto e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, denunciados por tentativa de golpe de Estado. O processo busca apurar a tentativa de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.





A Primeira Turma é composta por Moraes, Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. O grupo deverá decidir se os oito réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República serão condenados ou absolvidos. Existe ainda a possibilidade de pedido de vista, o que pode alongar o prazo do julgamento em até 90 dias.





(Fonte: Hora Brasília)