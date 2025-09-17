Moradores abandonam conjunto habitacional após ameaças de facção criminosa em Fortaleza

Familiares de pessoas ligadas ao crime organizados tiveram de sair de casa.

O medo tomou conta do Conjunto Habitacional Abelardo Rocha, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Os moradores foram surpreendidos por pichações e ameaças deixadas por criminosos que exigiam a saída imediata das famílias do local. A reportagem do Portal Cn7 esteve na comunidade e encontrou um cenário de silêncio: ruas desertas, casas fechadas e imóveis abandonados por proprietários que deixaram tudo para trás. Segundo relatos de moradores, a área antes era dominada pela facção Guardiões do Estado (GDE) e passou a ser controlada pelo Comando Vermelho (CV). Com a mudança, vieram as ordens para que as famílias consideradas ligadas à facção anterior deixassem suas residências. Quem resistiu, acabou expulso sob ameaça de morte.





O avanço do CV em territórios antes ocupados pela GDE tem provocado um rastro de insegurança em várias regiões do Ceará. No Abelardo Rocha, moradores atribuem à chamada “tropa do Fiel” a responsabilidade pelas intimidações e possível tomada dos imóveis. Com fachadas pichadas, portas lacradas e casas desocupadas, o conjunto habitacional começa a se transformar em uma espécie de vila fantasma. Boa parte das famílias já deixou o local, e as que permaneceram vivem acuadas, em silêncio, com medo do que pode acontecer a qualquer momento.





Enquanto o Estado tenta reagir ao avanço das facções, o cotidiano dos moradores permanece marcado pela incerteza, pelo abandono e pela perda do direito fundamental de viver em paz dentro da própria casa.





Fonte: CN7