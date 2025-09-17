Duas mulheres sequestradas em Fortaleza são libertas após transferência de mais de R$ 40 mil

Parte do bando transferia dinheiro das vítimas e outra parte desmontava o veículo.

Duas representantes de consórcio foram sequestradas na manhã desta terça-feira (16), no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. As vítimas foram atraídas pelos suspeitos, que agiam como clientes e chegaram a realizar um pré-cadastro no site da corretora, antes de marcar uma suposta visita.





Ao chegarem ao local combinado, as mulheres foram rendidas e levadas para um cativeiro na Rua Edgar de Arruda, no mesmo bairro. No cativeiro, os criminosos obrigaram as vítimas a realizar transferências via Pix que ultrapassaram R$ 42 mil. Após a extorsão, as duas foram liberadas.





A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de equipes do 18º batalhão, conseguiu localizar o cativeiro seguindo a geolocalização de um dos celulares das vítimas. Na ação, três homens e uma mulher foram presos. Dois deles utilizavam tornozeleira eletrônica, sendo que um havia sido preso no último domingo e colocado em liberdade no dia seguinte sob monitoramento eletrônico. Um quinto suspeito continua foragido e estaria com a arma usada para render as vítimas. De acordo com a polícia, o grupo criminoso é especializado nesse tipo de crime, tendo feito várias outras vítimas. As investigações estão sendo realizadas pela 27ª delegacia de Fortaleza, visando identificar os titulares das contas que receberam o dinheiro transferido.





Os presos foram autuados por crimes como: extorsão mediante sequestro, organização criminosa entre outros crimes. Ainda nesta quarta-feira (17) eles serão submetidos a audiência de custódia.





Fonte: CN7