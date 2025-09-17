Alcoólatras agora podem solicitar auxílio de 1.518,00

Pessoas diagnosticadas com alcoolismo grave podem solicitar um benefício no valor de um salário mínimo (atualmente R$ 1.518,00) junto ao INSS.

Essa medida reconhece o alcoolismo como uma doença, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sob o código F10 na CID-10, e não como uma fraqueza de caráter.





O direito ao auxílio é concedido se o segurado comprovar, por meio de laudos médicos, exames e relatórios psicológicos ou psiquiátricos, que a condição impede total ou temporariamente o exercício de suas atividades laborais.









Como solicitar o benefício?





Para ter acesso ao auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou à aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), é necessário:





Comprovar incapacidade: A perícia médica do INSS é o meio principal de comprovação, mas prontuários médicos, receitas e comprovantes de internação também são aceitos.

Manter a qualidade de segurado: O trabalhador deve estar contribuindo para o INSS na data do início da incapacidade.

Cumprir período de carência: Em alguns casos, é exigido um período de carência de 12 meses de contribuições.





Para quem não contribui para o INSS, há a possibilidade de solicitar o Benefício Assistencial, desde que comprove deficiência e situação de vulnerabilidade econômica.



