Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele, confirma médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (17), após ser internado no Hospital DF Star, em Brasília. A alta, no entanto, vem acompanhada de um diagnóstico de câncer de pele. A informação foi dada à imprensa pelo médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica do hospital.





Segundo ele, exames identificaram duas lesões compatíveis com câncer de pele no líder conservador.





No último domingo (14), Bolsonaro foi submetido a um procedimento cirúrgico para remover lesões de pele, no mesmo hospital, no Distrito Federal. O material extraído foi submetido a biópsia, que indicou a “presença de carcinoma de células escamosas ‘in situ’, em duas das oito lesões removidas”, de acordo como novo boletim médico divulgado na tarde desta quarta (17).





– Duas das lesões vieram positivas para o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, mas, ainda assim, é um câncer de pele – disse Claudio Birolini.





O médico também explicou que as lesões foram retiradas, mas a característica da pele de Bolsonaro inspira cuidados.





– O que ele vai ter que fazer é ser avaliado periodicamente para ver se outras lesões apresentam suspeitas. Com relação a essas lesões, elas foram retiradas, mas pela característica da pele dele, por ter tomado Sol sem proteção, é caso de avaliação periódica. Não é caso de nenhum tratamento coadjuvante agora – afirmou.





Nesta terça (16), o ex-presidente havia dando entrada novamente no hospital apresentando crises de soluço, vômito e pressão baixa. Segundo a equipe médica, exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina.





Fonte: Pleno News