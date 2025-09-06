CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 6 de setembro de 2025

POLÍCIA PRENDE HOMEM SUSPEITO DE LIGAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO APÓS VÁRIOS CRIMES VIOLENTOS EM SOBRAL

sábado, setembro 06, 2025  Nenhum comentário

Na noite deste sábado, 6 de setembro, uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de um jovem de 19 anos, morador do bairro Terrenos Novos, em Sobral. O suspeito, identificado como Gabriel, estaria envolvido em uma série de crimes violentos que vêm chocando a região nas últimas semanas.

De acordo com a Polícia, Gabriel é suspeito de participação em assassinat0s marcados por extrema crueldade:

• O caso mais recente ocorreu neste sábado, quando o corpo de uma mulher foi encontrado em uma cova rasa.

• Dias antes, um homem foi localizado às margens do açude Mucambinho, com a cabeça decepada.

• Na mesma região, outra vítima também havia sido encontrada mort4 em circunstâncias semelhantes.

A Polícia acredita que os três episódios tenham ligação com a atuação de um mesmo grupo criminoso na região, do qual Gabriel faria parte. Ele foi autuado por associação criminosa e permanece sob investigação enquanto as autoridades buscam identificar outros possíveis envolvidos.

As polícias Militar e Civil seguem realizando diligências para apurar a motivação dos crimes, a participação de outros integrantes e a real extensão das ações do grupo.

Com informações de Sobral Online

