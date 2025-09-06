CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 6 de setembro de 2025

Lula sobre redes sociais: “Vamos regular, doa a quem doer”

sábado, setembro 06, 2025  Nenhum comentário

Declarações foram dadas nesta sexta-feira.
Nesta sexta-feira (5), Lula (PT) disse que a regulação das redes sociais será aplicada de forma rigorosa no Brasil. Ele fez o comentário durante entrevista ao SBT.

– Vamos regular, doa a quem doer – enfatizou o petista.

Ele se manifestou contra a ausência de regras e defendeu que é preciso regular empresas de tecnologia, as chamadas big techs, para que não se brinque com a verdade.

Confira:

Fonte: Pleno News

