Lula sobre redes sociais: “Vamos regular, doa a quem doer”

Declarações foram dadas nesta sexta-feira.

Nesta sexta-feira (5), Lula (PT) disse que a regulação das redes sociais será aplicada de forma rigorosa no Brasil. Ele fez o comentário durante entrevista ao SBT.





– Vamos regular, doa a quem doer – enfatizou o petista.





Ele se manifestou contra a ausência de regras e defendeu que é preciso regular empresas de tecnologia, as chamadas big techs, para que não se brinque com a verdade.





Fonte: Pleno News