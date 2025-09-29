Quem é o milionário que comprou ilha em Florianópolis por valor impressionante

O advogado Igor José Ogar, de 49 anos, natural de São Mateus do Sul (PR), arrematou a Ilha da Saudade, em Coqueiros, Florianópolis, por R$ 4.040.000,00 em leilão virtual realizado nesta quarta-feira (24). O valor pago foi quase o dobro da avaliação inicial, que era de R$ 2,25 milhões.





O imóvel possui 600 metros quadrados de área e inclui uma casa de 118 m². Ao longo do leilão, foram registrados 124 lances até a venda ser concluída. A alienação ocorreu porque a ilha fazia parte do patrimônio de uma construtora condenada a pagar R$ 8,7 milhões em tributos à União.





Conhecido por comentar casos polêmicos da Justiça e por exibir uma rotina de luxo nas redes sociais, Igor Ogar acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram. Na plataforma, compartilha viagens frequentes ao exterior e mostra sua coleção de carros de alto padrão, incluindo modelos Ferrari, Porsche e Lamborghini.





Ogar concluiu a graduação em Direito em 2006 e também estudou Contabilidade e Administração. Afirma ainda ter realizado cursos de aprimoramento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Atualmente, mantém escritórios em São Paulo, Curitiba, Francisco Beltrão e em Portugal, com licença para atuar na União Europeia. Além disso, leciona em cursos de graduação e pós-graduação.





Na advocacia, já defendeu personalidades como o médico Marcos Harter, a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo e o ex-agente da Polícia Federal Newton Ishii, o “Japonês da Federal”.





A Ilha da Saudade é classificada como terreno de marinha, mas considerada propriedade particular. O imóvel está localizado em uma área valorizada de Coqueiros, cercada por bares e restaurantes à beira-mar.





Fonte: Jornal Razão