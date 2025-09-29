CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 29 de setembro de 2025

Donald Trump convoca reunião às pressas com líderes militares

segunda-feira, setembro 29, 2025

Republicano reunirá alto escalão das Forças Armadas nesta terça-feira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará de uma reunião convocada às pressas com líderes militares de alto escalão na terça-feira (30), de acordo com um funcionário da Casa Branca.

Centenas de generais e almirantes foram convocados pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, para a base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, Virgínia, com pouco aviso prévio.

Trump disse à NBC News, em uma entrevista neste domingo (28), que eles estariam “falando sobre como estamos indo bem militarmente, falando sobre estar em ótima forma, falando sobre muitas coisas boas e positivas”.

A notícia sobre a reunião foi divulgada na última quinta-feira, e nenhuma razão foi inicialmente fornecida para o encontro incomum. Trump parecia não saber sobre isso quando foi perguntado pela primeira vez por repórteres durante uma aparição no Salão Oval.

– Estarei lá se eles quiserem, mas por que isso é um grande problema? – disse Trump.

O funcionário da Casa Branca disse que a participação do presidente não fazia parte do plano original para a reunião, mas que ele decidiu que queria ir.

*AE

