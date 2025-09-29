CRIM3 ORGANIZADO INVADE OS POSTOS: empresários entre a venda forçada e a morte

Facções usam ameaças para dominar o mercado de combustíveis.

Investigações recentes revelam que facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, têm coagido donos de postos de combustíveis em diferentes estados do país, forçando a venda dos negócios sob ameaça de morte ou utilizando laranjas para assumir o controle. Operações como a Carbono Oculto apontam que cerca de mil postos em ao menos dez estados funcionam como fachada para lavagem de dinheiro, evidenciando o avanço do crime organizado sobre o setor de combustíveis e a vulnerabilidade dos empresários diante da pressão dessas organizações.





Blog César Wagner