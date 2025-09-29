Número de mortos em at4que a igreja mórmon sobe para cinco

Atirador e outras quatro pessoas morreram no ocorrido.

A polícia da cidade de Grand Blanc, em Michigan, nos Estados Unidos, informou que subiu para cinco o número de mortos em um tiroteio ocorrido neste domingo (28) em uma igreja mórmon, que deixou ainda oito feridos, e identificou o autor dos disparos como Thomas Jacob Sanford, que foi morto em um confronto com dois agentes.





Duas vítimas foram encontradas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde, no momento do tiroteio, “centenas de pessoas” assistiam ao culto, segundo a polícia. O total de cinco mortos considera também o atirador, que era de Michigan, segundo disse o chefe de polícia de Grand Blanc, William Renye, em uma coletiva de imprensa.





De acordo com Renye, duas das quatro vítimas do autor do ataque apresentavam ferimentos de bala, detalhou a emissora NBC. Além disso, a polícia estadual informou que tem respondido a ameaças de bomba adicionais em diferentes locais da comunidade e que algumas ocorreram em igrejas e foram descartadas.





Foi confirmado também que o FBI conduz a investigação sobre o tiroteio “como um ato de violência seletiva”.





De acordo com as autoridades, o homem, que usou um rifle de assalto, esteve na Marinha entre junho de 2004 e junho de 2008, onde foi mecânico e alcançou o posto de sargento.





Segundo as primeiras informações, durante sua carreira militar, Sanford, que era da cidade vizinha de Burton, recebeu vários prêmios, entre eles a Medalha de Boa Conduta da Marinha, a Medalha da Campanha do Iraque, a de Serviço na Guerra Global contra o Terrorismo e a de Serviço de Defesa Nacional, destacou a NBC.





Sanford bateu seu carro contra a igreja, após o que abriu fogo e, em seguida, incendiou o local, em incidente que ocorreu por volta das 10h25 da manhã – às 10h33 o atirador já havia sido neutralizado. Foi relatado ainda que foram encontrados cerca de três dispositivos improvisados no local do tiroteio.





Pouco depois de saber do ocorrido, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou que agentes do FBI se deslocaram para o local do tiroteio.





– Tal violência em um local de culto é dolorosa e aterrorizante. Por favor, unam-se a mim em oração pelas vítimas desta terrível tragédia – acrescentou.





Por sua vez, o presidente Donald Trump garantiu estar acompanhando a situação e condenou o ataque.





– Isto parece ser outro ataque dirigido contra os cristãos nos Estados Unidos da América. A Administração Trump manterá a opinião pública informada, como sempre fazemos. Enquanto isso, rezem pelas vítimas e suas famílias. Esta epidemia de violência em nosso país deve acabar, imediatamente! – declarou.





