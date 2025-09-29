Família procura por Calopsita desaparecida no Centro da cidade: "Pepeu faz muita falta"

Uma família está vivendo dias de angústia desde o desaparecimento de sua calopsita de estimação, que fugiu nas redondezas do centro da cidade. O animal, carinhosamente chamado de Pepeu, é descrito como extremamente dócil e está desaparecido há alguns dias, sem qualquer informação sobre seu paradeiro.
Segundo a tutora, que tem divulgado incansavelmente o caso nas redes sociais, Pepeu é muito manso e pode responder ao próprio nome. O apelo, feito com emoção, reforça que o pet não é apenas um animal de estimação, mas parte essencial da família.
“Sua companheira está sem se alimentar e o chama todos os dias. Toda a família está muito triste com a sua ausência em casa”, relatou a tutora, que ainda fez um pedido comovente para que as pessoas compartilhem o anúncio, a fim de aumentar as chances de reencontro.
Como forma de gratidão e esperança, ela também se propôs a dar outra calopsita em troca de informações que levem ao retorno de Pepeu. “Quem o encontrou, por favor, entre em contato. De coração, agradeço toda colaboração e ajuda”, finalizou.
A família pede para que qualquer pessoa que tenha visto ou acolhido uma calopsita nas proximidades do centro entre em contato o mais rápido possível. A busca continua, com a esperança viva de que Pepeu voltará para casa.
