domingo, 7 de setembro de 2025

TRAG3DIA EM UBAJARA: IRMÃOS MORREM AFOGADOS NO AÇUDE JABURU

domingo, setembro 07, 2025

Um passeio em família terminou em tragédia neste domingo (7), no Açude de Jaburu, comunidade Jaburuna, em Ubajara. Dois irmãos se envolveram em um acidente com um caiaque; Wesley foi encontrado sem vida e Diego continua desaparecido.

De acordo com relatos, a embarcação virou enquanto era utilizada sem o uso de coletes salva-vidas — apesar da recomendação feita pelos responsáveis pelo local. A namorada de um dos jovens, que também estava na atividade, conseguiu escapar ao se abrigar em pedras próximas.

As buscas por Diego serão retomadas nesta segunda-feira (8) pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que seguem mobilizadas na região.

A cada nova atualização sobre o caso, mais informações serão divulgadas.

Com informações: TV Ibiapaba

