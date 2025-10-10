Paróquia é alvo de assalto no distrito de Jaibaras, em Sobral; padre é espancado

A Polícia Civil do Ceará já está investigando um assalto ocorrido na noite desta sexta-feira (10) na Paróquia Santa Terezinha, localizada no distrito de Jaibaras, zona rural do município de Sobral.





De acordo com informações preliminares, indivíduos armados invadiram o local e renderam o pároco, padre Eufrásio. Durante a ação criminosa, o religioso foi brutalmente espancado, enquanto seu irmão, que também estava presente no momento, foi amordaçado pelos assaltantes.





Os criminosos levaram dinheiro e o aparelho celular do padre antes de fugirem do local. O caso foi imediatamente comunicado à polícia, que iniciou diligências na região com o objetivo de identificar e capturar os autores do crime.





A população local ficou abalada com a violência sofrida pelo padre, que é bastante conhecido e querido na comunidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre a identidade dos suspeitos.





A Polícia Civil segue com as investigações e solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização dos envolvidos seja repassada de forma anônima por meio dos canais oficiais. Com informações de Olivando Alves