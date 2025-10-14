Polícia Civil captura investigado por homicídio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (13), um homem investigado pelo homicídio de uma criança, ocorrido nesse domingo (12), na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). A captura ocorreu no município de Pacujá, também pertencente à AIS 14.





Logo após o crime, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, iniciou diligências que resultaram na identificação e prisão do suspeito, um homem de 26 anos. Ele foi localizado em Pacujá e conduzido a Sobral, onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça.

Sobre o crime





O homicídio aconteceu na manhã desse domingo (12), no distrito de Rafael Arruda, em Sobral. Na ocasião, suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo em via pública contra um desafeto, atingindo um homem e uma criança de quatro anos. As duas vítimas foram socorridas para unidades de saúde da região, mas a criança não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.





A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral é a unidade da PCCE responsável pelos trabalhos investigativos, que seguem com o objetivo de elucidar o caso.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem o trabalho policial. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, por meio de mensagens, áudios, vídeos ou fotografias. Também é possível enviar informações pelo site disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.