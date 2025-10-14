Tio de Enzo Gabriel morre após ataque a tiros em Rafael Arruda, distrito de Sobral

Morreu na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Antônio Ladimir de Brito, tio do pequeno Enzo Gabriel. Ambos foram baleados no domingo (12), no distrito de Rafael Arruda, em Sobral.





Uma tragédia marcou o Dia das Crianças na localidade. Enzo Gabriel, de apenas 4 anos, foi atingido na cabeça durante um ataque ocorrido na manhã de domingo e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no início da tarde do mesmo dia.





Segundo informações, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta, abordaram as vítimas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Tanto Enzo quanto o tio, identificado como Antônio Ladimir, foram atingidos na região da cabeça.





A criança ainda foi socorrida com vida ao Hospital Regional de Sobral, mas não sobreviveu. Já o tio foi internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia, onde faleceu no final da tarde desta segunda-feira (13). Via Sobral Online