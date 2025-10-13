Garçonete recebe bilhete de loteria como gorjeta e ganha R$ 54 milhões

Tonda Dickerson, uma garçonete de um restaurante no Alabama (EUA), mudou de vida após ganhar um bilhete de loteria como gorjeta. O presente inesperado acabou rendendo um prêmio de US$ 10 milhões, o equivalente a R$ 54 milhões. No entanto, a sorte veio acompanhada de disputas judiciais.





Dickerson trabalhava normalmente no restaurante quando o cliente Edward Seward deu o bilhete de loteria como gorjeta – algo que ele costumava fazer. Dias depois, a garçonete raspou o bilhete e descobriu que tinha ganhado US$ 10 milhões (cerca de R$ 54 milhões). A notícia se espalhou entre os colegas de trabalho, que decidiram processá-la.





Os funcionários alegaram que havia um acordo verbal entre a equipe do restaurante para dividir qualquer prêmio obtido com os bilhetes deixados como gorjetas. Edward Seward também processou a garçonete. O caso aconteceu em 1999, mas voltou a repercutir recentemente.





Inicialmente, a Justiça do Alabama acatou o pedido dos colegas de trabalho de Dickerson, argumentando que o prêmio deveria ser dividido porque o bilhete foi dado como gorjeta. No entanto, a garçonete recorreu à Suprema Corte do Estado, que acabou decidindo a seu favor.





O que você faria nessa situação? Conte nos comentários!





FONTE: METRÓPOLES