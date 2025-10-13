Áudio que seria de Waldvogel atacando Netanyahu vaza ao vivo

Voz que seria da jornalista apareceu durante pronunciamento do premiê falando: "Espero que o diabo lhe..."

Um áudio vazado durante a edição do programa Em Ponto, da GloboNews, na manhã desta segunda-feira (13), revelou uma ataque que teria sido feito pela apresentadora Mônica Waldvogel ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enquanto o noticiário exibia um discurso do líder israelense.





O fato ocorreu por volta das 7h35, quando o canal transmitia ao vivo a fala de Netanyahu sobre a libertação de reféns pelo grupo terrorista Hamas. Enquanto a tradutora simultânea fazia a interpretação em português, um microfone que seria o de Mônica ficou aberto por engano, permitindo que o público ouvisse um comentário ofensivo sobre o premiê.





– Nossa Senhora… espero que o diabo lhe… – disse a jornalista, antes de o áudio ser abruptamente cortado.





Apesar do vazamento, a transmissão prosseguiu normalmente, sem qualquer menção ao episódio pelos âncoras ou pela emissora. O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas conservadores fizeram duras críticas à comunicadora. A GloboNews não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido até o momento.