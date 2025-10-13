Richard Rasmussen participa da abertura do 1º AGROSOBRAL em Sobral

O biólogo e apresentador Richard Rasmussen, conhecido por sua paixão pela natureza e pelo agro brasileiro, estará em Sobral para participar da abertura do 1º AGROSOBRAL – Feira de Produtos e Serviços do Agronegócio da Zona Norte do Ceará.
Durante o evento, Richard compartilhará a palestra “A trajetória de um biólogo pelo agro brasileiro”, abordando temas como sustentabilidade, conservação ambiental e valorização do produtor rural.
Promovido pela Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Pecuária e da Secretaria da Agricultura, em parceria com o Instituto Future, o AGROSOBRAL acontece de 15 a 17 de outubro, no Centro de Convenções de Sobral, com entrada gratuita.
A programação inclui a tradicional Bodega de Oportunidades, oficinas, minicursos, palestras, apresentações culturais e exposição de máquinas e implementos agrícolas.
Serviço
1º AGROSOBRAL – Feira de Produtos e Serviços do Agronegócio da Zona Norte do Ceará
Data: 15 a 17 de outubro de 2025
Palestra será às 18h
Local: Centro de Convenções de Sobral – Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 300 – bairro Junco
Entrada gratuita
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria