Richard Rasmussen participa da abertura do 1º AGROSOBRAL em Sobral

O biólogo e apresentador Richard Rasmussen, conhecido por sua paixão pela natureza e pelo agro brasileiro, estará em Sobral para participar da abertura do 1º AGROSOBRAL – Feira de Produtos e Serviços do Agronegócio da Zona Norte do Ceará.





Durante o evento, Richard compartilhará a palestra “A trajetória de um biólogo pelo agro brasileiro”, abordando temas como sustentabilidade, conservação ambiental e valorização do produtor rural.





Promovido pela Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Pecuária e da Secretaria da Agricultura, em parceria com o Instituto Future, o AGROSOBRAL acontece de 15 a 17 de outubro, no Centro de Convenções de Sobral, com entrada gratuita.





A programação inclui a tradicional Bodega de Oportunidades, oficinas, minicursos, palestras, apresentações culturais e exposição de máquinas e implementos agrícolas.









Serviço





1º AGROSOBRAL – Feira de Produtos e Serviços do Agronegócio da Zona Norte do Ceará

Data: 15 a 17 de outubro de 2025

Palestra será às 18h

Local: Centro de Convenções de Sobral – Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 300 – bairro Junco

Entrada gratuita