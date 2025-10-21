Prefeito de Sobral corrige defasagem histórica no pagamento de ⅓ de férias de professores

Pagamento passa a considerar os 45 dias de férias previstos em lei, reconhecendo o direito dos docentes e reparando erro mantido por gestões anteriores.

O prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, anunciou nesta segunda-feira (20/10) que a gestão municipal realizará o pagamento do retroativo de ⅓ de férias dos professores da rede municipal que estiveram em sala de aula entre 2020 e 2024.





A iniciativa corrige uma defasagem histórica: nas gestões anteriores, o pagamento de ⅓ de férias era calculado apenas sobre 30 dias, embora os professores da rede tenham direito legal a 45 dias de férias, conforme determina a Lei Municipal nº 256/2000.





Com a atualização, os docentes receberão o valor correspondente aos 15 dias restantes, referentes ao período de férias usufruído em janeiro, garantindo o pagamento integral do benefício previsto em lei.





Terão direito ao retroativo apenas os professores efetivos (concursados) que exerceram atividades diretamente em sala de aula entre 2020 e 2024, condição exigida pela legislação municipal.









Gratificação de Estímulo ao Nível de Trabalho na Educação (GENTE)





Na última semana, o prefeito Oscar Rodrigues enviou à Câmara Municipal o Projeto de Lei que cria a Gratificação de Estímulo ao Nível de Trabalho na Educação (GENTE). A nova gratificação, no valor mensal de R$ 400,00, será destinada a professores, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, secretários escolares, auxiliares de serviços educacionais e demais profissionais da educação básica que cumprirem integralmente os critérios estabelecidos em lei, como assiduidade, regularidade funcional e qualidade no desempenho das atividades.