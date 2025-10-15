Romeu Aldigueri destaca resultados positivos do Governo do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), destacou os indicadores fiscais e econômicos recentes do estado, que, segundo ele, demonstram a solidez da gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Em publicação nas redes sociais, Aldigueri afirmou que o Ceará "segue no caminho certo" e que 2025 tem sido um ano de conquistas e avanços relevantes.Polícia Ceará





Entre janeiro e agosto, o investimento público estadual somou R$ 2,3 bilhões, já ultrapassando R$ 2,8 bilhões neste momento — o maior valor da série histórica. A Dívida Consolidada Líquida caiu para 26,1%, o menor índice desde 2011. O Resultado Nominal foi de R$ 2,1 bilhões, o nono maior do país, enquanto o Resultado Primário registrou saldo positivo de R$ 458 milhões.





O equilíbrio das contas levou o Ceará a obter novamente a nota máxima (CAPAG A+) do Tesouro Nacional, posição alcançada por apenas sete estados. O desempenho econômico também superou a média nacional: o PIB cearense cresceu 6,5% em 2024, frente a 3,4% do Brasil, e manteve avanço de 3,8% no segundo trimestre de 2025, contra 0,4% no cenário nacional.





Aldigueri afirmou que esses números reforçam a responsabilidade fiscal e o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento, refletidos também na geração de 40,5 mil novos empregos formais ao longo deste ano.





Via CN7